WIN: kaartjes voor het Tina-festival voor jou en je dochter

Op 21 en 22 september wordt attractiepark Duinrell weer omgetoverd tot het Tina Festival! Het is een weekend bomvol, muziek, shoppen, de leukste BN’ers en workshops.

Wil jij samen met je dochter rondlopen op het Tina-Festival? Geef je dan op!

Even bijkomen in de ouderlounge

Kom langs en relax in de ouderlounge terwijl je dochter geniet van al het leuks op het festival. Flair is daar namelijk ook!

Doe gezellig mee en maak eindeloos ritten in de Duinrell-attracties en maak de beste herinneringen met je dochter. Je kun ook een workshop mindfulness nemen, leer hoe je nog meer tot rust komt op de nieuwetijdse manier.

Het Tina festival is van 9.00 tot 19.00! Houd Flair in de gaten voor meer informatie over wat je allemaal kan doen op deze dag in de ouderlounge.

Winnen?

