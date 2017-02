Win kaarten voor de Libelle Zomerweek 2016!

De Libelle Zomerweek komt er weer aan! Dit jaar van 23 t/m 29 mei 2016 in Almere. En Flair mag maar liefst 5x 2 kaarten weggeven voor deze zomerse week.

Libelle Zomerweek is:

Een dagje gezellig met vriendinnen

Heel veel nieuwe producten proeven en proberen

Libelle-columnisten, schrijvers en politici ontmoeten

De nieuwste modetrends spotten

Leuke cadeautjes scoren… en nog veel meer!

Shoppen bij meer dan 300 stands!

Swingende optredens van bekende artiesten

De allerleukste workshops

Een kleurrijk feestje met heel veel bloemen!

Winnen

Ter ere van het twintigjarig jubileum van de Libelle Zomerweek geven we 5x 2 entreekaarten cadeau! Zie jij dit al helemaal voor je samen met je vriendin, zus of collega? Vul dan snel het winformulier hieronder in en maak kans!

Informatie

De Libelle Zomerweek vindt plaats van 23 t/m 29 mei op het Almeerderstrand in Almere en is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Klik hier om kaarten te bestellen of kijk voor meer informatie op www.libellezomerweek.nl.

