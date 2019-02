Op zaterdag 23 en zondag 24 maart vindt in Beursgebouw Eindhoven alweer de vijfde editie van de IBIZA Xperience Fair plaats. En heel leuk: Flair mag 10×2 kaartjes weggeven.

Lees snel verder wat je moet doen om kans te maken.

Hippiemarkt

De IBIZA Xperience Fair is de grootste overdekte Ibiza style hippiemarkt van Europa. De markt heeft dit jaar een iets andere wending gekregen. Het thema is ‘Ibiza by Night’. Dat betekent dat het lekker donker zal zijn en de kraampjes en stands sfeervol worden belicht. Daardoor hangt er een knusse en gezellige sfeer. Op de markt vind je de leukste Ibiza items op het gebied van fashion, lifestyle en home deco. Dit maakt het een heerlijk shopwalhalla om met je moeder, zus of vriendin te bezoeken. Tijdens het shoppen kun je luisteren naar swingende live muziek van dj’s uit Ibiza en Nederland. Meer informatie vind je hier.

Winnen?

Wil je kans maken op kaartjes voor de IBIZA Xperience Fair? Je hoeft alleen onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.