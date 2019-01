WIN: 4x ‘Hoe Tem Je Een Draak 3’-pakket met o.a. neptattoos en een t-shirt

Toothless is terug! Na twee succesvolle eerdere delen, is er weer een vervolg op de animatiefilm ‘Hoe Tem Je een Draak’. De film is vanaf 16 januari te zien in de bioscoop. En goed nieuws, want Flair mag vier ‘Hoe Tem Je Een Draak 3’-pakketten weggeven ter waarde van € 50!

De pakketten bevatten, twee vrijkaarten, een vel neptattoos, een canvas tas en een t-shirt. Lees snel verder hoe je kans kunt maken op dit toffe pakket.

The Hidden World

In dit nieuwe deel, genaamd ‘The Hidden World’, staan er grote avonturen op Tandloos en Hikkie te wachten. De jonge viking Hikkie wordt het hoofd van het dorp Berk en de Helleveegdraak Tandloos wordt de leider van de draken. Ze worden geconfronteerd met een levensbedreigend gevaar en Tandloos ontmoet een prachtige Hemelfeeks-draak. Hierdoor wordt de onwaarschijnlijke vriendschap tussen Tandloos en Hikkie op de proef gesteld. How to Train Your Dragon 3 is een echte familiefilm! Bekijk hieronder alvast de trailer:

Winnen?

Wil je kans maken op een ‘Hoe Tem Je Een Draak 3’-pakket? Je hoeft alleen maar onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief. Succes!