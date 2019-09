WIN: een overheerlijke high chocolate voor 2 personen bij Hop & Stork

Vandaag is het de dag waarvan je misschien niet eens wist dat-ie bestond, maar die je als zoetekauw absoluut niet mag missen: de Internationale Dag van de Chocolade. En om dat te vieren heeft Flair een leuke winactie voor je in petto!

Ben je dol op alles wat te maken heeft met chocolade (wie niet)? Dan is de high chocolate beleving bij Hop & Stork echt iets voor jou. Hierbij word je verrast met luxe broodjes, hartige gerechten, heerlijke patisserie, pralines en – alsof dat nog niet genoeg was – andere lekkernijen. Bovendien mag je per persoon twee drankjes naar keuze bestellen. Klinkt zalig, toch? Dat dachten wij ook, en het beste nieuws van vandaag is dan ook dat je het uitje voor 2 personen kunt winnen bij Flair. Wie neem jij mee?

Chocoladehemel

Hop & Stork vind je in Den Haag, Utrecht en Amsterdam, en in alle vestigingen is het een feest van zien, ruiken en proeven in een luxe setting waar passie, ambacht en gastvrijheid centraal staan. Op zoek naar het lekkerste ijs, huisgemaakte pralines, de beste koffie en ijs om je vingers bij af te likken? Hier ben je aan het juiste adres.

Doe mee!

Kans maken op de high chocolate voor twee personen bij Hop & Stork? Meedoen is hartstikke simpel. Het enige wat je hoeft te doen, is het onderstaande winformulier invullen en je abonneren op onze nieuwsbrief. Good luck!



Beeld: Typhoon Hospitality