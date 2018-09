WIN: hippe hangstoel van merk CASA

Bij CASA komt het thuisgevoel op de eerste plaats. Met een kwalitatief aanbod aan decoratieve en functionele interieurartikelen wil de keten ervoor zorgen dat hun klanten meer genieten van het leven thuis. En hoe kan dat beter met deze geweldige hangstoel?

Leuk nieuws: Flair mag een exemplaar van de heerlijke hangstoel weggeven, ter waarde van €49,95. Lees snel verder wat je hiervoor moet doen.

Echte eyecather

De hangstoel is een echte trend en dé perfecte plek om even heerlijk tot jezelf te komen of een boekje te lezen. Dankzij het design en de feestelijke franjes aan de onderkant is de eyecatcher van CASA helemaal van nu, en nog belangrijker: hij is hartstikke comfortabel, dus heerlijk om in te relaxen. De stoel is geschikt voor zowel binnen als buiten, dus creëer een loungehoek in bijvoorbeeld de slaap- of woonkamer, of juist buiten in de tuin. De maten van de stoel zijn 140 x 65 x 80 cm.

Winnen?

Om kans te maken op deze toffe hangstoel, moet je ingeschreven staan voor onze nieuwsbrief. Dit krijg je voor elkaar door het onderstaande winformulier in te vullen, samen met je gegevens. Succes!



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.