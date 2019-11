WIN: gepersonaliseerde kerstbal van The Wish Label

Het versieren van de kerstboom komt steeds dichterbij. Ben jij je huidige versieringen zat en heb je geen inspiratie voor een nieuwe kerstinrichting? Dan heeft Flair goed nieuws. The Wish Label heeft namelijk kerstballen die voor en door jou worden ontworpen. En wij mogen 5x dit toffe kerstcadeau aan jullie weggeven.



The Wish Label

De unieke kerstballen, te personaliseren met een naam naar keuze, zijn luxe vormgegeven en stelen de show in iedere kerstboom. Natuurlijk kan je alles kiezen naar eigen smaak: denk aan de kleuren van de bedrukking, de veertjes en het lint. Zelf ballen genoeg? Het is ook erg leuk als origineel kerstcadeautje voor je moeder, zus, vriendin of tante!

Winnen

Wil je kans maken op zo’n persoonlijke kerstbal, vul dan hieronder het winformulier in. Niet gewonnen? Geen probleem, want speciaal voor de Flair-lezeressen is er 10 procent korting op een gepersonaliseerde kerstbal met de kortingscode ‘FLAIR’. Bestel snel: de kortingscode is geldig t/m 5 december.