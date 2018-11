Zet jezelf letterlijk ‘in the picture’ en WIN een foto-reading

Sta je op een keerpunt in je leven? Moet je een moeilijke keuze maken en kun je wel wat hulp gebruiken? Bij Flair kun je nu een foto-reading winnen.

Nathalie Kriek van Open Kaart Producties kan portretfoto’s ‘lezen’. Wat dat is? ‘Een combinatie van intuïtieve reading en gelaatkunde, en vooral géén helderziende waarnemingen of iets dergelijks.’ Er is namelijk veel meer op ons gezicht af te lezen dan de meeste mensen denken, zo legt ze uit.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Mail twee goed gelijkende, recente foto’s van jezelf (zonder zonnebril of andere gezichtsbedekkende dingen), een van voren genomen en eentje van opzij, plus de vraag die je wilt stellen naar info@flairathome.nl o.v.v. ‘fotoreading’. De vraag kan gaan over liefde, werk, financiën, gezondheid, het maakt niet uit. Uit alle inzendingen trekken wij 3 winnaressen, die van Nathalie een uitgebreide, schriftelijke reading krijgen met antwoord op hun vraag. Een verkorte versie van deze reading plaatsen wij op flaironline.nl (uiteraard geanonimiseerd). Belangrijk: als je vraag betrekking heeft op een relatie of vriendschap, dan heeft Nathalie ook een foto van de betrokken partij nodig (uiteraard met toestemming van diegene). Geef de toegestuurde foto’s dan ook de naam van degene die erop staat. Wees zo specifiek mogelijk met je vraag, dat maakt de fotoreading alleen maar interessanter. Wij mochten het zelf proberen en zijn onder de indruk (en vinden het nog steeds een beetje spannend dat iemand zo veel van ons gezicht kon aflezen).

Meer informatie: www.openkaartproducties.nl

