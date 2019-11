WIN: 3X2 bioscoopkaarten voor ‘Jumanji: The Next Level’

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan en Nick Jonas zijn terug in ‘Jumanji: The Next Level’ en Flair mag 3×2 kaarten voor de première weggeven.

Op dinsdag 3 december vindt de Nederlandse première plaats van de film Jumanji: The Next Level in Dolby Cinema bij Vue Hilversum. Dolby Cinema biedt de totale bioscoopbeleving. Het combineert het krachtigste beeld- en geluidstechnologie met een innovatief design en maakt van elk bioscoopbezoek een onvergetelijke ervaring.

Het verhaal

Het spel is veranderd. Als de groep naar Jumanji terugkeert om één van hun vrienden te redden, ontdekken ze dat niets is zoals ze het hadden verwacht. Om te ontsnappen uit het meest onheilspellende spel ter wereld moeten de spelers gevaren trotseren in diverse gebieden, van dorre woestijnen tot aan besneeuwde bergen. Bekijk de trailer hieronder.

Winnen?

Wil jij kans maken op de kaarten voor de première? Vul dan gauw het winformulier hieronder in.