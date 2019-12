Flair’s Adventskalender #15: win het spel Escape Room The game

Ben jij ook zo een fan van escape rooms, maar kom je er nooit aan toe op om er werkelijk één te doen met je familie of vrienden? Dan is het spel ‘Escape Room The Game’, dat Flair drie keer mag weggeven, perfect voor jou.

Het spel dat Flair in de aanbieding heeft, is een twee speler editie van Escape Room The Game. Hierbij moet je je hersenen kraken met puzzels en raadsels en die onder tijdsdruk oplossen. Ook moet je samen verbanden leggen tussen de willekeurige aanwijzingen, om binnen zestig minuten drie codes te ontcijferen. Teamwork is de sleutel tot succes in dit spel!

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een het spel Escape Room The Game? Vul dan snel het winformulier hieronder in.