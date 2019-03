WIN: 3x kans op een voucher van Vacanceselect t.w.v. € 445,

Heb je nog geen zomervakantie geboekt? Of ben je van plan binnenkort op citytrip te gaan? Komt dát even goed uit! Doe mee met de winactie en maak kans op een voucher van wel € 445, vrij te besteden bij Vacanceselect! Lees snel verder om te zien hoe je kans maakt.

Zit je nu al in de knoop met jezelf omdat je voor je aankomende vakantie niet kan kiezen tussen een hotel of camping? Heb je al eens aan glamperen gedacht? Bij Vacanceselect –specialist op het gebied van glampingvakanties – kun je kiezen uit een gigantisch aanbod van luxe campingaccommodaties. Met keuze uit de leukste campings en mooiste vakantieparken in maar liefst 15 Europese landen, zit er altijd een topbestemming voor je tussen. En dan die accommodaties… Wat dacht je van de Lodgesuite, met een bad op pootjes? Of kies je voor sterren kijken vanuit de Airlodge? Wat voor vakantie het ook wordt dit jaar, bij Vacanceselect zit je goed! En ja, ook voor een stedentrip of lange reis. Het gehele aanbod bekijk je op vacanceselect.com/nl.

Winnen

Kun jij nu niet wachten om een vakantie te boeken? Vul dan onderstaand formulier in en meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Wie weet kan jij binnenkort genieten van een heerlijke vakantie.

Met de voucher van Vacanceselect kun je een gehele vakantie boeken, of een deel van je reis betalen.