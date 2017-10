WIN: een verhaal van Lydia Rood (en steun het goede doel)

Lydia Rood heeft al heel veel (kinder)boeken en verhalen geschreven. En nu wil ze voor jou aan de slag. Tenminste, als je de hoogste bieder bent. Tot 5 november kun je bieden op een verhaal dat zij speciaal voor jou maakt.

Lees ook: Te grappig: deze tweets beschrijven hoe mannen zich gedragen als ze ziek zijn

Het gaat om een kort verhaal van vier à vijf pagina’s. Lydia neemt zelf contact met je op om te bespreken waar het over mag gaan. Extra leuk is dat (een deel van) het verhaal geplaatst zal worden in Flair. En je krijgt het zelf digitaal en als print. Doe je mee? Vanaf 250 euro kun je bieden: ga naar thegoodmillion.nl/rood om je bod uit te brengen.

Voor het goede doel

De opbrengst gaat naar The Good Million. Met dit project haalt Margriet van der Woerd geld op voor Stichting Bootvluchteling. Zodat vluchtelingen in de Griekse opvangkampen medische hulp krijgen en kinderen naar school kunnen. Het is een persoonlijke challenge: Margriet is gestart met 1 euro en dat bedrag probeert zij elke week te verdubbelen. Zolang het lukt gaat ze door, maar lukt het niet binnen een week, dan is het einde verhaal. Om te zien wat ze meemaakt en of het haar lukt, kun je haar volgen op Facebook of via thegoodmillion.nl. De weekbedragen lopen inmiddels flink op en daarom kan Margriet je hulp goed gebruiken.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome