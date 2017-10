Win een Livengo steigerhouten bed met fruitkistjes (t.w.v. € 449,-)

De bedden van Livengo passen in verschillende slaapkamerstijlen en zijn in diverse wash-kleuren verkrijgbaar. Zou jij er dolgraag 1 in je slaapkamper willen hebben? Dan hebben wij goed nieuws. Flair mag namelijk één exemplaar weggeven!

Livengo

Eindelijk een stoer en trendy bed van steigerhout met heel veel opbergruimte, want aan beide zijden voorzien van authentieke fruitkistjes. Deze originele bestseller van Livengo is jong en speels, maar tegelijkertijd tijdloos qua karakter. Een bed om in het weekend heerlijk in uit te slapen, de krant te lezen of samen lekker te genieten van een ontbijt op bed. En dankzij de acht fruitkistjes heb je altijd een opgeruimde slaapkamer. Je kunt er je was in kwijt, maar natuurlijk ook je sportspullen, (studie)boeken en beddengoed. Een uitgeslapen idee!

Winnen

Wil jij kans maken op een Livengo steigerhouten bed met fruitkistjes in een afmeting naar keuze? (Excl. lattenbodem, matras, extra hoog hoofdboard of andere kleur). Vul dan onderstaand formulier in en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Het bed wordt bij je thuis bezorgd en gemonteerd!



