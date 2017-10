Win: een afslankbehandeling bij Size Zero t.w.v. €59

Flair’s Peggy testte de afslankbehandeling waar je vast wel eens van hebt gehoord: Size Zero. Het apparaat werkt met lichaamseigen trillingen, waardoor je meteen resultaat ziet (en meet). Peggy: ‘Ik noem het gekscherend: mijn shocktherapie.’

‘Voor Flair mag ik de Size Zero afslankbehandeling uitproberen. Ik ga (bijna) iedere week heen voor de behandeling. De salon ziet er mooi en verzorgd uit, het personeel is aardig en gezellig en ze weten waar ze het over hebben. De eerste keer word ik opgemeten en doorgemeten door het apparaat, de Easy Shape Trainer, waarna meteen de eerste behandeling start. Bij mij is dat voornamelijk Slim, dus afvallen/vetverbranding en een klein beetje Shaping (het strakker maken van de huid). De pads worden op de betreffende plekken aangebracht en op de gewenste sterkte gezet. De behandeling duurt bij mij per keer 45 minuten. Dit wist ik de eerste keer niet, dus had ik de pads op mijn binnenbenen iets te fanatiek hoog ingeschat en was ik te trots om deze lager te laten zetten. Zo had ik tegen het eind van de behandeling een soort shockeffect iedere keer als ze aangingen (vandaar de term ‘shocktherapie’). Inmiddels weet ik wat bij mij werkt en je kunt natuurlijk altijd de dame van de salon even roepen om het bij te laten stellen.’

Resultaat

‘Na negen afslankbehandelingen zie ik bij mijn buik en benen echt verschil. Bepaalde zones, zoals mijn bovenarmen (de wapperende vlaggen) en de binnenkant van mijn benen, zijn niet meer te redden ben ik bang. Na 30 kilo afvallen, 20 kilo aankomen en weer 20 kilo afvallen is de elasticiteit wel een keertje op. De behandeling is een fijn rustpunt in mijn drukke week. Iedere week 45 minuten even niets: liggen, ‘shocktherapie’ en de Flair lezen.’

Wat is Size Zero?

Sinds 2014 is Size Zero een begrip in Nederland als het gaat om afslanken. Size Zero werkt met een apparaat waar iedereen moeiteloos mee in shape kan komen, de Size Zero Easy Shape Trainer. Dit werkt met lichaamseigen trillingen (HFT®-technologie) waardoor je direct waarneembare en meetbare resultaten ervaart. Een vermindering van 8 tot 28 cm direct na de eerste behandeling (deze duurt tussen de 30 tot 55 minuten) is gebruikelijk. Voorafgaand aan elke behandeling meet het Size Zero Easy Shape Trainer systeem de lokale vet- en spierdichtheid en de cel- en weefselvloeistof. Op basis van deze waarden, die onderhevig zijn aan dagelijkse veranderingen, stelt het Size Zero Easy Shape Trainer systeem een uniek programma samen met het hoogst haalbare resultaat op dat moment. Naast de behandeling met de Easy Shape Trainer biedt Size Zero ook andere andere behandelingen en voedingsadvies aan. Meer informatie? Volg Size Zero op Facebook of bekijk de site.

Voorwaarden:

– de gewonnen afslankbehandeling is in te wisselen bij alle vestigingen van Size Zero

– de gratis behandeling is een jaar geldig (van/tot)

– de behandeling is niet inwisselbaar voor geld

Win!

Wil je het zelf ook eens proberen? Wij mogen voor Flair 5x een behandeling t.w.v. € 59 weggeven. Je krijgt dan meteen alle uitleg over de werking van de behandeling, ondergaat een meting en een test, zodat je weet wat je kunt verwachten. Vul onderstaand formulier in én schrijf je in voor de nieuwsbrief om kans te maken.