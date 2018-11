WIN: Crossbody tas van Cowboysbag t.w.v. € 119,95

De leukste tijd van het jaar staat weer voor de deur, maar ook gelijk de drukste tijd van het jaar. Maar geen zorgen, Van Os tassen en koffers maakt het jou iets makkelijker met deze Cowboysbag ter waarde van €119,95! Feeling lucky? Doe dan mee aan de winactie!

Clayton crossbodytas van Cowboysbag

Is jouw tassencollectie toe aan vernieuwing? Dan is dit de tas voor jou. De Clayton crossbodytas van Cowboysbag is het perfecte accessoire dat bij al jouw outfits past. Super handig voor de drukke laatste maanden van het jaar waarin je diners en borrels afloopt.

Van Os tassen en koffers is een officieel verkooppunt van Cowboysbag tassen en portemonnees . Ben je ook nog op zoek naar een leuk Sinterklaas- of kerstcadeau? Shop ze bij één van de 31 winkels of online!

Winnen

Wil jij kans maken op deze mooie stoere en lederen tas? Je hoeft alleen maar het onderstaande winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: