Win! 10x de feelgoodroman ‘Buitenspel gezet’ van Kyra Rutgers

Ben je nog op zoek naar fijn leesvoer voor op vakantie? ‘Buitenspel gezet’ van Kyra Rutgers is uitgeroepen tot Roman van Zomer 2018 en mag daarom niet ontbreken op het lijstje van boeken dat meegaat in je koffer. En het leuke is dat Flair er 10 mag weggeven!

Lees ook: ‘Buitenspel Gezet’ van Kyra Rutgers uitgeroepen tot Roman van Zomer 2018

‘Buitenspel gezet’ is een meeslepende feelgoodroman over voetbalvrouwen, affaires en de schijnwereld van glitter en glamour en wordt door recensenten een echte pageturner genoemd. Rossana Kluivert: ‘Met veel dynamiek geschreven. Aanrader!’

Exclusieve voorpublicatie

Op Flaironline.nl kon je onlangs al genieten van een exclusieve voorpublicatie: een fragment uit hoofdstuk 35, waarin voetbalvrouw Claire tijdens een heimelijk samenzijn met haar minnaar Yannis bíjna wordt betrapt door haar echtgenoot Michaelis. Gemist? Lees het hier.

‘Buitenspel Gezet’ van Kyra Rutgers (Uitgeverij Zomer & Keuning) is

overal verkrijgbaar; zo kun je ‘m bijvoorbeeld bestellen op bol.com. Paperback: € 12,50. E-book: € 7,99.

Winnen?

Om kans te maken op deze prijs hoef je alleen maar het onderstaande winformulier in te vullen en je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Succes!



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock