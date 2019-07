WIN: 10x het boek ‘Onder mijn huid’ van Marijke Verhoeven

Ga je binnenkort op vakantie en kun je nog wel een goed boek gebruiken? Als je van wat spanning houdt, is ‘Onder mijn huid’ van Marijke Verhoeven echt iets voor jou. En we hebben goed nieuws voor je, want Flair mag 10 exemplaren ervan weggeven!

Zowel boekenwurmen die zweren bij een e-book als lezers die de voorkeur geven aan een ‘ouderwetse’ paperback kunnen hun hart ophalen. Flair verloot namelijk 5 e-books en 5 paperbacks van Onder mijn huid.

Het verhaal

Alleenstaande moeder Julia Kroonenberg verliest zichzelf in een onstuimige affaire met de charmante Mike Farrell, tot ze ontdekt dat hij zich bezighoudt met duistere zaken. Wanneer Mike op mysterieuze wijze verdwijnt, gaat Julia samen met Mike’s broer Connor naar hem op zoek. Een zoektocht waarbij ze haar eigen leven in gevaar brengt… Onder mijn huid – Marijke Verhoeven, €6,99 – De Crime Compagnie.

Doe mee!

