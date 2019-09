WIN: 5x het boek van de Kunstmeisjes

Speciaal voor de lezers van Flair mogen wij 5x keer het boek van de Kunstmeisjes weggeven. In dit boek vertellen de kunstmeisjes grappige, bijzondere, geheime en interessante anekdotes over kunstwerken in Nederlandse musea, waarmee ze kunst toegankelijker voor iedereen willen maken. Lees gauw verder als je kans wil maken op dit boek!

Gemiddeld kijken mensen 20 seconden naar een kunstwerk dus dit zijn 50 kunstwerken om langer dan 20 seconden naar te kijken. De kunstmeiden vertellen de verhalen die onder de oppervlakte van een kunstwerk liggen op een interessante en leuke manier.

Kunstmeisjes

De kunstmeisjes, Mirjam Kooiman, Nathalie Maciesza en Renee Schuiten-Kniepstra zijn drie jonge kunsthistorici die in 2016 de website kunstmeisjes hebben gelanceerd. Ze publiceren hier recensies over tentoonstellingen.

Winnen

