Een likje mascara, wat poeder en het liefst nog een laagje lipstick: helemaal zonder de make-up de deur uit is voor veel vrouwen een no go. Maar als je de juiste producten gebruikt, durf je na een tijdje wél zonder poespas op pad. Wedden?

Flairs Carolien gaat gedurende 10 dagen de uitdaging aan met de Biotherm Aquasource Gel pakket. Deze crème hydrateert de huid zodanig dat-ie van nature gaat stralen. En dat betekent dat je je huid heerlijk kunt laten ademen en make-up overbodig wordt.

En het leukste van alles is: jij kunt meedoen! Flair geeft 10x de Biotherm Aquasource Gel t.w.v. € 42,95 weg, zodat jij je samen met ons – 10 dagen lang; vanaf 25 juni – kunt wagen aan de #biothermnomakeup challenge.

Om kans te maken op 1 van de 10 pakketten van Biotherm kun je hieronder je gegevens achterlaten (vergeet je niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief!). Succes!

P.S. Benieuwd naar de ervaringen én het resultaat van Carolien? Haar verslag lees je binnenkort op Flaironline.nl.



