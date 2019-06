Staan ‘Love Actually’ en ‘Notting Hill’ met stip bovenaan jouw lijstje met favoriete films? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de makers ervan komen met een nieuwe romcom op de proppen, genaamd ‘Yesterday’. En het beste van alles is dat Flair 6×2 bioscoopkaartjes mag weggeven!

De nieuwe film van Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill) – die vanaf 26 juni op het witte doek te zien is – gaat over Jack, een singer-songwriter die weinig succes weet te boeken. Maar op een dag ontdekt hij dat hij de enige persoon ter wereld is die zich de nummers van The Beatles kan herinneren en ziet een kans om de wereld opnieuw kennis te laten maken met de legendarische muziek. Hiermee hoopt hij tegelijkertijd zijn carrière een boost te geven, maar ten koste van wat?

Benieuwd naar de film? Bekijk hieronder de trailer:

Het winformulier vind je onder de video.

Beeld: Persbureau, YouTube