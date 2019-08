De film ‘Au bout des doigts’ gaat over de 20-jarige Mathieu Malinski die uitgroeit van een boefje in een arm milieu tot een getalenteerde pianist. Mathieu verbergt zijn liefde voor zijn criminele vrienden en verwaarloost daardoor muzikale begaafdheid. Nieuwsgierig geworden? Goed nieuws, want Flair mag 4×2 bioscooptickets weggeven.

Het verhaal

Mathieu helpt zijn moeder die haar tijd moet verdelen tussen verschillende banen, sinds zijn vader hen in de steek liet. Ook voedt hij gedeeltelijk zijn broertje David op. Wanneer Mathieu in aanraking komt met de politie krijgt hij hulp van Pierre, het hoofd van het conservatorium. In ruil daarvoor moet Mathieu een taakstraf uitvoeren in het conservatorium. Hij wordt verplicht in het openbaar piano te spelen en weet de mensen al te raken met zijn spel op een stationspiano. Pierre ontdekt al snel hoe getalenteerd Mathieu is en neemt hem onder zijn hoede om te werken aan zijn muzikale toekomst.

