Quentin Tarantino is terug met een nieuwe komedie die nu te zien is in de bioscoop: 'Once Upon a Time in Hollywood'. En met onder meer Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie in de hoofdrol, kan het alleen maar een topper van een film zijn.

Once Upon a Time in Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969, een tijd waarin alles aan het veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen. De negende film van schrijver en regisseur Quentin Tarantino is een eerbetoon aan het gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere verhaallijnen en een imposante ensemblecast.

Benieuwd naar de film? Bekijk hieronder de trailer:

Beeld: Persbureau, YouTube