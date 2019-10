WIN: 5X2 bioscooptickets voor de horrorfilm ‘Countdown’

Oktober is de maand om lekker te griezelen en op de 24ste verschijnt de spannende horrorfilm ‘Countdown’ in de bioscoop. En het leuke is: Flair mag 5X2 kaarten weggeven!

In het kort

Wanneer de jonge verpleegster Quinn (Elizabeth Lail) ontdekt dat de app Countdown het exacte tijdstip van haar dood voorspelt, begint er een race tegen de klok. In minder dan 3 dagen moet ze een manier vinden om aan haar eigen dood te ontsnappen! Quin wordt gespeeld door Elizabeth Lail, bekend uit de populaire Netflix-serie YOU.

Winnen?

Wil jij een lekker avondje naar de film en ben jij ook zo benieuwd naar Countdown? Vul dan nu het winformulier hieronder in en maak kans op kaartjes!



Beeld: still