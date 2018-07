Deze zomer een ultieme moeder-dochterdag beleven en je kleine meisje verrassen met een gezellig uitje? Eind september is het weer tijd voor Tina Festival, het allergrootste meidenfeest van het jaar! En Flair mag 5×2 kaarten weggeven, zodat jij en je mini-me erbij kunnen zijn.

Op zaterdag 22 en zondag 23 september wordt Attractiepark Duinrell omgetoverd tot één groot circus in het kader van Tina Festival. Shop je suf bij de allerleukste stands, ga in alle attracties, zing en swing mee bij de optredens en spot de tofste YouTubers (weet je meteen over wie jouw kind het dagelijks heeft ;-)). Wil je ook met je dochter, nichtje of buurmeisje naar Tina Festival? Doe mee met onze winactie!

Winnen?

Om kans te maken op de kaarten hoef je je alleen maar het onderstaande winformulier in te vullen en je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Meer info over het festival, de optredens en de YouTubers die aanwezig zullen zijn, vind je hier. Niet gewonnen of zeker zijn van kaarten? Scoor ze snel via www.tinafestival.nl/kaartjes.



