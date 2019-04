‘Missing Link’ is een aankomende Amerikaanse, geanimeerde, komische avonturenfilm. De film zal op 12 april worden gedraaid in de bioscoop. En er is goed nieuws: Flair mag namelijk 4×2 kaartjes voor de film en 4x knuffels weggeven!

Missing Link is de nieuwe animatiefilm van Laika Studios. De Nederlandse stemmencast bestaat uit o.a. Matteo Simoni, Charly Luske en Birgit Schuurman.

Spannende avonturen

De charismatische avonturier Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer hij diep in de Amerikaanse bossen de ontbrekende schakel tussen aap en mens ontdekt. Deze toepasselijk genaamde Link is echter allesbehalve een monster. Hij is verrassend slim en charmant maar ook eenzaam omdat hij alleen leeft en niet weet waar hij vandaan komt. Bijgestaan door de temperamentvolle avonturier Adelina Fortnight, gaan Link en Sir Lionel op een razend spannend avontuur op zoek naar Link’s lang verloren familie: de Yeti’s. Bekijk de trailer van de film hieronder:

Winnen?

Beeld: Missing Link