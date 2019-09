Plantfulness is een nieuwe meditatie oefening om makkelijk nieuwe energie en inspiratie op te doen. Je haalt hiermee letterlijk én figuurlijk de natuur naar binnen. Om helemaal zen te worden op ‘planfulness’-gebied heb je niet veel meer nodig dan groene natuur en een yogamatje. En laat Flair dat laatste maar liefst 3x mogen weggeven!

Of het nu gaat om meer rust, meer energie, jezelf kunnen zijn of je goed voelen; planten kunnen hierbij helpen. Daarom ontwikkelde Intratuin vier online ‘plantfulness classes’ in samenwerking met experts op het gebied van yoga, meditatie en mindfulness. De thema’s rust, energie, welzijn en identiteit staan hierin centraal. Zo kan je tot bezinning komen in jouw eigen groene oase. Klinkt mooi toch?

Winnen

