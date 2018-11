WIN: 2 x Spellenpakket t.w.v. € 99,95

Spelletjes kunnen het hele jaar door, maar juist tijdens de feestdagen worden ze op tafel getoverd. En daar hebben wij wat leuks op bedacht, Flair mag maar liefst twee keer een spellenpakket weggeven t.w.v. € 99,95.

Wat zit er in het pakket?

In het puzzelspel Get Packing verzamel je alle voorwerpen die op je bestemmingskaart staan. Plaats deze voorwerpen in jouw koffer. Maar pas op: het moet wel precies passen… De speler die als eerste zijn koffer dicht weet te krijgen is de winnaar!

Het immens populaire bordspel Ticket to Ride Europe neemt je mee op een nieuw treinavontuur door de grootste steden van Europa. Spelers proberen treinroutes op hun bestemmingskaarten te volbrengen. Dit doe je door verbindingen tussen steden te claimen, die je mag bouwen via de juiste kaartencombinaties. Heb jij aan het eind van het spel de meeste punten verzameld met jouw treinnetwerk? Dan ben jij de winnaar!

In het tactische bordspel Azul (bekroond met de Nederlandse Spellenprijs 2018) moet je voor de Portugese koning Manuel I de muren van zijn koninklijk paleis met kleurige tegels versieren. Vorm patronen met de tegels om het paleis te versieren. Voor specifieke patronen en completerende sets, scoor je extra punten. Maar heb je materialen verspild? Dan worden er punten in mindering gebracht. De speler met de meeste punten, wint het spel!

Winnen

Beeld: GettyImages