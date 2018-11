WIN: 12x Advanced Nutrition Programme Skin Ultimate Boxen t.w.v. € 84

Is jouw huid toe aan een boost van vitaminen en voedingsstoffen? Dan is dit pakket van Helene V precies wat je nodig hebt. Flair mag twaalf pakketten met een waarde van € 84 weggeven. Kans maken? Lees dan snel verder.

Over het merk

De juiste vitaminen en voedingstoffen vormen de essentie van wat Advanced Nutrition Programme je aanbiedt om de gezondheid van je huid te ondersteunen. De producten zijn ontwikkeld op basis van beproefde wetenschappelijke formules en bieden een oplossing voor specifieke huidproblemen. Neem hier een kijkje op de site.

Over Skincare Ultimate

Deze uiterst complete box bevat een krachtige combinatie voedingssupplementen specifiek voor de huid: ze beschermen haar en helpen om een egale en stralende huid, sterk haar en sterkere nagels te verkrijgen. Neem één volledige portie per dag in tijdens de maaltijd en dit 28 dagen aan een stuk. Benieuwd of het werkt? Neem snel deel aan onderstaande wedstrijd!

Beeld: Helene V