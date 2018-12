WIN: 3x SOLIS Swiss Perfection haardroger t.w.v. € 99,95

Elke vrouw heeft een goede haardroger nodig, nietwaar? Dit kan zijn om je haar mooi in model te föhnen of gewoonweg om je haar te drogen na het douchen (plus, je krijgt het er heerlijk warm van in de winter). Goed nieuws, want Flair mag drie SOLIS Swiss Perfection haardrogers ter waarde van € 99,95 weggeven. Lees snel verder wat je kunt doen om kans te maken op deze professionele haardroger.

Ben jij ook een beetje klaar met al die haardrogers die je haar beschadigen? De SOLIS Swiss Perfection beschermt je haar goed tegen oververhitting. Door de tourmaline-, keramiek- en ionentechniek wordt de warmte van de haardroger gelijkmatig verdeeld en verliest je haar geen vocht. Je haar blijft daardoor gezond, wordt gladder en krijgt meer glans. Lekker shinen? Geen probleem dus. Deze haardroger heeft een vermogen van 2.300 Watt en bevat maar liefst 50% meer luchtdruk en 40% meer lucht dan vergelijkbare haardrogers. Je haar zal daardoor in een mum van tijd droog zijn!

Winnen?

Heb je niet gewonnen, maar wil je wel de SOLIS Swiss Perfection haardroger? De haardroger is verkrijgbaar in de kleuren Black en Violet en is te koop bij Bol.com, Mediamarkt en Coolblue.

