WIN: 2x Vifa Helsinki speaker t.w.v. €399 ter viering van Flairs restyling

Driewerf hoera! Onlangs zijn zowel Flair als Flaironline.nl vernieuwd en de verkoopcijfers van het eerste gerestylede nummer zijn door het dak gegaan! Allemaal dankzij jullie, en daarom verloten we een fantastische prijs onder onze trouwe lezers. Namelijk 2x de Vifa Helsinki speaker ter waarde van 399 euro per stuk.

De Vifa Helsinki is een draagbare speaker met een prachtig geluid. Het Scandinavisch design is ingetogen, maar overtuigt juist daarom qua uitstraling. Opvallend als designobject en opvallend door het authentieke geluid. Aan de binnenzijde vind je namelijk de hoogwaardige, bewezen luidsprekertechniek van Vifa: authentiek en zonder enige vervorming, helder en met een breed bereik. De Helsinki kenmerkt zich door de zachte vorm van aluminium die gecombineerd wordt met grof geweven Kvadrat textiel. Uniek detail zijn de geborduurde volumeknoppen. De lederen band is afkomstig van de bekende Zweedse leerfabrikant Tärnsjö Garveri. En dat is niet alles: de box is verkrijgbaar in vijf verschillende trendkleuren, namelijk Willow Green, Dusty Rose, Misty Blue, Sandstone Grey en Slate Black. Al met al oor- én oogstrelend, dus!

Neerzetten of meenemen

De Helsinki werkt op draadloze Bluetooth-technologie, is voorzien van krachtige, oplaadbare lithium-ionbatterijen en kan ook op het lichtnet worden aangesloten. Handig om neer te zetten, dus, maar óók om mee te nemen!

Beeld: Vifa