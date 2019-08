Dr. Oetker lanceerde afgelopen weekend de pop-up store CAKESTIX op de Herenstraat in hartje Amsterdam. Je raadt het misschien al, maar hier kun je terecht voor cake on a stick: letterlijk taart op een stokje. Hoe leuk is dat! Je kunt je taartje ter plekke laten drippen en customizen en het is superhandig ‘on-the-go’ te eten.

Wil jij nou samen met een vriendin je taartje customizen? Geef je dan op!

Pick it, flip it, whip it, drip it!

Het werkt als volgt: kies je cake, laat daar een heerlijke saus overheen drippen zoals bijvoorbeeld witte choco en kies daar drie toppings bij. Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn want er zijn meer dan 20(!) verschillende toppings. Wanneer je trek hebt in iets lekkers is CAKESTIX je nieuwe beste vriend. Maar de sweetness zit niet alleen in de cake. Met NEEDTOGETSWEET wil CAKESTIX benadrukken dat we in deze drukke wereld best wat liever tegen onszelf en elkaar mogen zijn.

Lees ook

Binnenkort een feestje? Met deze taart steel je hoe dan ook de show

Het winformulier vind je onder de foto.

Winnen?

Kans maken op een gezellig middagje uit met een vriendin? Laat hieronder je gegevens achter en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: CAKESTIX