Make-up feitjes waar je happy & wijs van wordt (+ ontvang een beautycadeautje bij aankoop van een Lancôme mascara)

Uitgeslapen wakker worden, het is ons niet allemaal gegeven. Toch kunnen kleine aanpassingen in je routine een groot verschil maken. Net als dat kleine aanpassingen in je make-up producten kunnen zorgen voor een totaal andere look. Samen met L’oreal zetten we wat tips voor je op een rijtje, waardoor je er in een mum van tijd weer fris en stralend uitziet.

Flair samen met Lancôme Hypnôse

Wake up call

Verwijder alle make-up en reinig je huid. Hydrateer met een nachtcrème voor jouw huidtype. Ga je een korte nacht tegemoet? Geef je huid dan een boost met een sheetmasker van hydrogel voor meer glow. Stop met snoozen! Je lichaam heeft tijd nodig om wakker te worden, wanneer je meteen na het alarm weer in slaap valt en even later opnieuw wakker wordt, raken je lichaam en je hersenen van slag en word je moe wakker. Probeer dus steeds op hetzelfde uur te ontwaken en een ritme op te bouwen.

Zo schoon!

Je gezicht reinigen voor het slapengaan is een must, maar de gevoelige ruimte rond de ogen vereist speciale aandacht. Naar bed gaan met mascara en oogschaduw kan er op

termijn voor zorgen dat haarfollikeltjes en vetkliertjes verstoppen op en rond de oogleden. Dat kan weer resulteren in nare ontstekingen, irritatie en bultjes. Zo reinig je je ogen op de juiste manier:

Een goed reinigend product is essentieel. Een bi-fase product zoals de Bi-Facil van Lancôme is zacht voor de huid en de wimpers, maar verwijdert door de combinatie van een olie en water zelfs hardnekkige waterproofmascara. Neem twee watjes, doordrenk ze met het product en leg ze op je oogleden, zodat de reinigende stoffen hun werk kunnen doen. Na enkele seconden glijdt de mascara als vanzelf van je wimpers. Nog niet helemaal schoon? Vouw dan de watjes dubbel en reinig je wimpers tussen de doordrenkte schijfjes. Vermijd ruw wrijven met de watjes.

Kies voor kleur

Wist je dat er per minuut wereldwijd maar liefst 13 mascara’s worden verkocht? Mocht je eens willen variëren qua look, probeer dan eens een kleurtje op je wimpers.

Bruine mascara geeft een zachter effect voor mensen met een lichte huid. Bruin oogt natuurlijker in combinatie met bruine kijkers en kan blauwe en groene ogen mooi accentueren omdat de kleuren tegengesteld zijn.

Blauwe mascara is opvallender maar flatteert ook elke oogkleur. Blauw zorgt er bovendien voor dat het wit van je ogen optisch witter lijkt. Een quickfixer

na een nachtje stappen dus. Kies je voor blauw, dan hou je de rest van je

look bescheiden. Meer dan een zachtroze blush en een vleugje bronspoeder heb je nu niet nodig.

Brush crush

Wist je dat Hypnôse in de top 5 van de meest verkochte mascara's ter wereld staat? De vorm van het borsteltje van je mascara wordt gepatenteerd; het bevat maar liefst 1000 fijne haartjes die ervoor zorgen dat je laagje op laagje volume kunt aanbrengen, zonder dat er klontertjes gevormd worden. De vitamine B5 in de onveranderde formule omhult de wimpers zodat ze zacht en soepel blijven.