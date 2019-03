Nu de zon doorkomt en de lente is begonnen kunnen we niet wachten om dagen buiten door te brengen. Zelf zijn we dus helemaal klaar voor de lente, maar is onze tuin of balkon dat ook? Dit is iets waar we jullie graag bij willen helpen. Wij mogen namelijk het Bruno buitenkleed van La Dora weggeven. Dit kleed zorgt ervoor dat je plek buiten helemaal af is. Wil jij kans maken op dit buitenkleed? Lees dan snel verder.

Het LaDora buitenkleed is 1,83m bij 2,75m en perfect om onder je tuinset te leggen. Je tuin of balkon krijgt meteen een andere uitstraling en je creëert een echte huiskamer feeling. Het ideale van dit kleed is dat het met weer en wind kan blijven liggen. Doordat het gemaakt is van vinyl en schuimrubber hoef je niet bang te zijn dat het kleed zal slijten en kan je er de hele zomer optimaal van genieten.

Winnen



Om kans te maken op dit buitenkleed hoef je je alleen maar aan te melden voor de nieuwsbrief. Wie weet ben jij wel degene die haar tuin of balkon helemaal af maakt met het Bruno kleed van LaDora.