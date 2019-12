Flair’s Adventskalender #12: win 2x lunch voor 2 personen bij Bepita

Het maakt niet uit of je een liefde hebt voor de keuken uit het Midden-Oosten of er nog nooit geweest hebt. Als je gaat lunchen bij Bepita in Amsterdam is er voor elk wat wils. En het leuke is dat Flair twee keer een lunch voor twee personen mag weggeven.

Bepita

Het menu van Bepita combineert pittige, zoete en hartige smaken met zelfgemaakt witof volkoren pitabrood. Bepita ligt heel in centraal in The Food Department in Amsterdam. Extra lekker: ze maken er hun eigen handgemaakte en vooral luchtige pitabroodjes. Deze worden dagelijks bereid met traditionele technieken.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Winnen met Flair's Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair's Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair's Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs.

