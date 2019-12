Flair’s Adventskalender #19: Win 5x een halfjaar abonnement op Flair

Wil jij op je vrije avond ook lekker bladeren door je favoriete tijdschrift? En krijg je geen genoeg van de laatste mode, handige beautytips, makkelijke recepten en interviews met bekende en onbekende Nederlanders? Doe dan snel mee om kans te maken op een halfjaar abonnement op Flair.

De lezeressen spelen een belangrijke rol in Flair. Elke week staat Flair namelijk vol persoonlijke verhalen, krijgt een lezeres een make over en kun je meekijken in het huishoudboekje van een Flair lezeres in de rubriek ‘Waar doet ze het van?’. Plus: regelmatig vind je bij je Flair een extra boekje met aanbiedingen en leuke kortingen voor lezeressen zoals het hotel- en beautyboekje en elk seizoen een boekje met de leukste uitjes.

Extra aanbiedingen bij Flair

Als abonnee van Flair krijg je het tijdschrift elke week thuisbezorgd en profiteer je van aanbiedingen, kortingen en leuke cadeaus. Zo ding je automatisch mee naar de leuke Flair prijzen die elke week worden verloot onder alle Flair lezeressen. Bovendien kun je Flair ook digitaal lezen op je tablet, telefoon of computer. Een Flair abonnement is altijd inclusief het online magazine via de app Tijdschrift.nl!

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op één van de halfjaar abonnementen op Flair ? Vul dan snel het winformulier hieronder in.