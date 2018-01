Gezond het nieuwe jaar beginnen? Win 2x een kickstart 10-daagse van AH

Albert Heijn daagt heel Nederland uit om 2018 gezond te beginnen met de AH Kickstart 10-daagse van 15 tot en met 24 januari. Tijdens deze 10-daagse helpen ze mensen op weg door een speciaal programma aan te bieden met uitgebalanceerde recepten voor 10 dagen, zodat ze makkelijk én lekker gezond kunnen eten. Het menu van de Kickstart 10-daagse is gemaakt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en bevat recepten voor ontbijt, lunch en diner.

Dagmenu’s & Allerhande Box

De dagmenu’s van de AH Kickstart 10-daagse bestaan uit een ontbijt, lunch, avondmaaltijd en drie tussendoortjes en bevatten veel groente, fruit en volkorenproducten. De avondmaaltijden bevatten afwisselend vlees, vis, ei, zuivel, noten en peulvruchten, waardoor je iedere dag essentiële dierlijke en plantaardige eiwitten binnenkrijgt. De Allerhande Box is grotendeels afgestemd op de recepten uit de 10-daagse. Dit betekent dat deelnemers in week 3 en 4 de box kunnen bestellen en daarmee de ingrediënten voor 6 van de 10 avondrecepten al in huis halen.

Wat de 10-daagse extra leuk maakt, is dat deelnemers hun ervaringen en tips met elkaar kunnen delen op Facebook, vragen kunnen stellen aan experts en diëtisten, en dagelijks video’s kunnen kijken van Lize en Jard (die zelf ook de 10-daagse aangaan in een battle tegen elkaar).

Kijk hier voor meer informatie en het receptenboekje. En meld je direct aan voor het Facebook event!

Winnen?

