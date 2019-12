Flair’s Final Countdown #5: win een heerlijk etentje voor 2 bij Bar Fisk

Heb je voor alle kerstontbijtjes, -brunches en -diners al genoeg uren in de keuken doorgebracht en wil je 2020 beginnen met een heerlijk etentje buiten de deur, waarbij je volledig in de watten wordt gelegd? Dan ben je bij Bar Fisk in Amsterdam aan het juiste adres. En het leukste is dat Flair – in het kader van ‘Flair’s Final Countdown‘ – een Fisk Experience menu voor twee personen mag weggeven!

Met de eindeloze energie van markten in Tel Aviv serveert Bar Fisk zomerse visgerechten, internationale wijnen en frisse cocktails. Naast het à la carte menu is ook de Fisk Experience op de schop. In verschillende rondes van kleinere gerechtjes – van rauw tot gebakken en gegrild – proef je heel Tel Aviv. Perfect om te delen met de hele tafel. Tussendoor shaken en schenken de bartenders van Fisk een aantal bijpassende cocktails.

Let op: je maakt kans op het Fisk Experience menu voor twee personen dat alleen op doordeweekse avonden van maandag t/m donderdag besteld kan worden.

Flair’s Final Countdown

Aftellen naar een hagelnieuw jaar doen we dit keer met Flair’s Final Countdown, zodat je 2020 vol geluk, energie, enthousiasme en vrolijkheid kunt beginnen. Van 27 december tot en met oudjaarsdag maak je iedere dag weer kans op een toffe nieuwe prijs. Iedere actie loopt in totaal een week, dus ook begin 2020 kun je nog meedingen naar jouw ultieme cadeaus. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Win!

Wil jij kans maken op de Fisk Experiece voor twee personen (alleen op doordeweekse avonden van maandag t/m donderdag)? Vul dan snel het winformulier hieronder in.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Typhoon