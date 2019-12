Flair’s Adventskalender #3: win hotelovernachting mét ontbijt bij YOTEL

Op vakantie in eigen land of zelfs in eigen stad? Dan is overnachten in het nieuwe YOTEL Amsterdam een feestje. In en om het hotel bevind je je in een rustig stukje van onze hoofdstad, maar ben je bovendien binnen no time in het centrum. Dat wil je toch gewoon zelf ervaren? Precies, en daarom geeft Flair een overnachting ínclusief ontbijt weg.

Onlangs heeft het wereldwijde hotelconcept YOTEL haar deuren geopend in Amsterdam Noord. Het city hotel ligt in het epicentrum van de opkomende wijk Buiksloterham. De buurt is de thuisbasis van startups en creatieve bedrijven, het gebied staat bekend om haar hippe bars, experimentele festivals en moderne architectuur, waardoor het de ideale uitvalsbasis is voor de reizigers van nu. En met de pont ben je zo in het bruisende centrum van Amsterdam. “Amsterdam Noord is een bloeiend, cultureel centrum dat reizigers uit alle windstreken de kans biedt om een meer alternatieve kant van de stad te ontdekken”, aldus Hubert Viriot, CEO van YOTEL.

Unieke ervaring bij YOTEL

Met een all-day dining concept, een prachtig terras aan het water én een buitenbioscoop biedt het 202 cabins (kamers) tellende YOTEL haar gasten een unieke ervaring door slim gebruik van technologie te combineren met een duurzaam ontwerp en dit alles tegen een scherpe prijs aan te bieden.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op de hotelovernachting bij YOTEL? Vul dan snel het winformulier hieronder in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.