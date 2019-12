Flair’s Adventskalender #8: win 4x een spelletjespakket van BIS Publishers

Kerst komt er aan! De gezelligste tijd van het jaar, waar je samen met je vrienden en familie gezellig spelletjes kunt spelen. Daarom geeft Flair 4x een pakket met spellen van BIS Publishers weg.

Pakket 1

Noem je mij een lui paard

Met 25 paar bijna-dezelfde-dieren is Noem je mij een lui paard zelfs voor de grootste dierenliefhebber een uitdaging. Weet jij het verschil tussen een krokodil en een alligator? En het verschil tussen een zeehond of een zeeleeuw? Dit memoryspel is inclusief een boekje met fascinerende informatie over de subtiele (en niet subtiele) verschillen tussen de paren.

De opdrachten op de Museum Doe Kaarten bieden handvatten die je helpen kiezen, kijken en genieten van kunst, of je nu veel achtergrondkennis hebt of niet.

In Going, Going, Gone worden 36 meesterwerken geveild. Zijn de kunstwerken koopjes of wordt er teveel voor geboden? Je zult het nooit weten tenzij je biedt! In dit bordspel reis je de wereld rond als een kunstverzamelaar die de veilinghuizen doorspit, kunstbeurzen bezoekt en privédeals maakt.

Pakket 2

Dilemma op Dinsdag blije editie

Je hebt een robot-butler óf je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uit komen? Je hebt een limousine met privé-chauffeur OF als je in je vingers knipt is je hele huis schoon en opgeruimd? In dit spel is er maar één echte regel: je MOET kiezen!

My Photography Game is een match-en-creëer leerspel voor kinderen over de geheimen van het nemen van foto’s. Verzamel een set van vier kaarten door zorgvuldig naar de afbeeldingen en pictogrammen te kijken en ontdek de onderliggende visuele elementen die hen verbinden.

The Empathy Game is een spel gericht op de connectie tussen mensen. Maar wat is een echte connectie tegenwoordig, in deze digitale samenleving? Wanneer zitten we nou echt stil, en luisteren actief en aandachtig naar elkaars verhalen? The Empathy Game is een speelse manier om de diepte in te gaan met vrienden, familie of collega’s.

