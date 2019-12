Flair’s Adventskalender #4: Win 2x diner voor 2 personen bij Toni Loco

Als je dacht de lekkerste pizza ooit al geproefd te hebben, ben je waarschijnlijk nog nooit bij Toni Loco geweest. Wat de pizza’s zo voortreffelijk maakt? De kakelverse ingrediënten, authentieke toppings, homemade tomatensaus en geraspte mozzarella. Zelf ervaren? Flair geeft 2x een diner voor twee personen weg – ínclusief drankjes – bij Toni Loco Albert Cuyp in Amsterdam.

Bij Toni Loco kun je terecht voor traditionele pizza’s met een moderne twist. Verwacht grote (maar dan ook écht grote) pizza’s en slices met verse tomatensaus, idem toppings en geraspte mozzarella.

Unieke pizza’s én drankjes bij Toni Loco

Op de kaart van Toni Loco vind je een scala aan nieuwe smaken: van sesam crust tot groene pizza’s. Maar ook de classics mogen uiteraard niet ontbreken: Bianca, Rosa en Olivo. Bij je pizza bestel je bij Toni de lekkerste drankjes. Zo kun je natuurlijk kiezen voor een frisje, maar kun je ook gaan voor een van de internationale wijnen, high-end champagnes of speciaalbieren. Je Italiaanse ervaring compleet maken? Sluit dan af met het heerlijke eigengemaakte softijs.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een etentje bij Toni Loco? Vul dan snel het winformulier hieronder in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.