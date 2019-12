Flair’s Adventskalender #23: win 2x een bril op sterkte van Specsavers

Wil jij het nieuwe jaar in met een look, beginnende bij een fris montuur? Goed nieuws, want Flair mag 2 brillen (op sterkte!) uit The Black Collection van Specsavers weggeven!

Als je op zoek bent naar een bril die iedere outfit af weet te maken, past The Black Collection (herfst-winter 2019) van Specsavers helemaal bij jou. De naam van de lijn verklapt het al en waarschijnlijk kun je het al raden, maar deze collectie bestaat uit allemaal zwarte monturen. In totaal zijn er veertien verschillende modellen verkrijgbaar, die stuk voor stuk even stijlvol en tijdloos zijn.

The Black Edition

Door het tijdloze en multi-combineerbare karakter zijn zwarte monturen altijd populair geweest en dat zullen ze waarschijnlijk ook altijd blijven. The Black Collection is een mix van volledig zwarte monturen, maar ook zijn er zwarte monturen met gekleurde details in terug te vinden. Voor ieder wat wils en dat blijkt ook uit de verschillende merken die terug te vinden zijn in de Black Collection. Van Balmain tot Marc Jacobs en brillen vanuit de eigen Specsavers-collectie. Alle monturen kunnen ook worden gekozen als zonnebril op sterkte of met getinte glazen in diverse kleuren.

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair's Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair's Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs.

