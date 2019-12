Flair’s Adventskalender #11: Win 25x een gratis film bij Pathé Thuis

Ben jij een ultieme huismus, maar ben je ook een filmverslinder? En zou je wel naar de bioscoop willen, maar hé, die moeite? Blijf gewoon lekker in je joggingsbroek binnen bij de haard (of verwarming) en schakel Pathé Thuis in. Perfect voor een oergezellige thuisbioscoopavond. En wij mogen 25x een gratis film weggeven!

Pathé Thuis

Wil jij ook de nieuwste films thuis kijken? Dan ga je natuurlijk alleen betalen voor de films die je ook daadwerkelijk kijkt. Eigenlijk heel logisch. Dat vinden ze bij Pathé ook. Met Pathé Thuis ben je dan helemaal aan het goede adres. En dat is namelijk je eigen adres, want vanaf jouw eigen bank kijk je de nieuwste films op je tv. Een account aanmaken is gratis en je betaalt eenvoudig per film met iDeal, Paypal of creditcard.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren!

Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie.

De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een gratis film kijken via Pathé Thuis? Vul dan snel het winformulier hieronder in.