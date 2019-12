Flair’s Adventskalender #10: win 25x de iconische NIVEA Crème

NIVEA Crème, beter bekend als ‘het blauwe blik’, is het product waarmee het allemaal begon. Het merk heeft er haar naam aan te danken. Al ruim honderd jaar lang is dit de crème onder de crèmes. Veel mensen hebben het blauwe blik dan ook standaard in de tas zitten. Vandaar dat Flair deze heerlijke crème in de koude decembermaand maar liefst 25 keer weggeeft. Smeren maar!

Always there for you

NIVEA Crème wordt van generatie op generatie doorgegeven. Van babybillen tot oma’s droge handen, het blauwe blik is altijd paraat. Van handcrème tot droge plekjes verzorgen, NIVEA Crème is always there for you. Wereldwijd gaan er zes blikken per seconde over de toonbank.

Smeren met NIVEA

Omdat de crème zoveel doeleinden dient, is het ook niet gek dat mensen er zo hun eigen toepassing op nahouden. Ter inspiratie doen we hieronder een paar populaire technieken uit de doeken. De top 10 toepassingen van NIVEA’s Crème:

Het verzachten van de huid

Droge lippen verzorgen

Oogmake-up resten verwijderen

De aangedane huid verzorgen

Bescherming bieden in de kou

Als nachtmasker

Als handcrème

Als voetencrème

Het verzorgen van de getatoeëerde huid

Wenkbrauwen in model brengen

Tipje van de sluier

Een van de geheimen achter het succes van de NIVEA Crème is het zogenaamde ‘Eucerit’, een emulgator die olie en water samenbrengt in een fijn en stabiel mengsel dat de huid zacht en soepel maakt. Het was dr. Oscar Troplowitz, destijds apotheker en later mede-oprichter van de firma Beiersdorf, die in 1911 ontdekte dat dit de perfecte basis vormde voor een verzorgende huidcrème. De emulsie had een sneeuwwitte kleur wat hem de inspiratie bood voor de naam, NIVEA is afgeleid van het Latijnse ‘nix, nivis’ wat sneeuw betekent, what’s in a name?

