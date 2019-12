Flair’s Adventskalender #6: Win 8x Naked Honey Eyeshadow Palette

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. De kans is dan ook groot dat je zin hebt om het over een andere boeg te gooien. Van een nieuwe garderobe tot een frisse coupe en een make-over in huis, maar misschien ook wel een nieuwe make-uplook. Flair helpt je een handje met dat laatste, door 8x een Naked Honey Eyeshadow Palette – ter waarde van 55 euro per stuk – weg te geven van Urban Decay.

Het Naked Honey Eyeshadow Palette is de nieuwste aanwinst binnen de Naked-familie en is puur en verleidelijk zoet. Met twaalf warme, neutrale en glinsterende tinten kun je eindeloos veel kanten op en is het appeltje-eitje om bij iedere outfit de perfecte make-uplook te creëren. Voor overdag naar je werk, een etentje buiten de deur én een avond uit. En dat het hele jaar door.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een van de eyeshadow palettes? Vul dan snel het winformulier hieronder in.

