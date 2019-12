Flair’s Adventskalender #14: win 10x de unieke kerstreep van Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely heeft speciaal voor de kerstdagen weer een unieke chocoladereep op de markt gebracht. En geloof ons: die is echt om je vingers bij af te likken. Het goede nieuws? Flair geeft 10 van deze repen weg!

Sinds kort ligt de gloednieuwe kerstreep van Tony’s Chocolonely weer in de schappen en dit jaar is het wederom een ontzettend bijzondere. Pas op dat je niet nu meteen gaat watertanden, want de nieuwe smaak van Tony’s is… puur 51% mint candy cane. Perfect voor de decembermaand, toch?

In de boom ermee

Net als vorig jaar komt Tony’s Chocolonely weer met een reep op de proppen die onlosmakelijk verbonden is met de kerstdagen. Waar in 2016 de smaak ‘melk glühwein’ geïntroduceerd werd, doet het fairtrade merk het dit jaar dunnetjes over met ‘puur 51% mint candy cane’. Net als z’n broertje bevat de reep een uitbreekbare kerstboom ínclusief gaatje, zodat je ‘m kunt ophangen. Staat ook nog eens hartstikke gezellig, dus.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een van de kerstrepen (puur 51% mint candy cane) van Tony’s Chocolonely? Vul dan snel het winformulier hieronder in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.