Flair’s Adventskalender #18: win waardebonnen t.w.v. €50 voor de Foodhallen

Van sushi tot pizza, dim sum en de meest sappige burgers: bij de Foodhallen in zowel Rotterdam als Den Haag kun je terecht voor de lekkerste hapjes en drankjes. Genieten van een avond vol lekkers? Bij Flair kun je nu waardebonnen ter waarde van 50 euro per stuk winnen, om te besteden bij de Foodhallen in Den Haag of Rotterdam.

Als je uit eten gaat met een grote groep, dan ben je bij de Foodhallen aan het juiste adres. Hier kun je namelijk voor ieder wat wils bestellen, of je nu zin hebt in vegetarische maar kruidige falafel of een rijkgevulde poké bowl. Met z’n tweetjes op stap? Ook dan zijn beide Foodhallen de place to be om samen de lekkerste hapjes te delen.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een van de waardebonnen? Vul dan snel het winformulier hieronder in en vergeet niet aan te geven of je in Rotterdam of Den Haag naar de Foodhallen wil.

Wil je in Den Haag of Rotterdam naar de Foodhallen?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.