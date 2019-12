Flair’s Adventskalender #5: win 10x Flair Family Planner + 10x Flair’s Winterboek

De feestdagen komen er weer aan! Om alle drukte in je hoofd overzichtelijk te maken hebben we voor jou de Flair Family Planner. Die maakt van het bijhouden van een agenda één groot feest. En om na alle activiteiten bij te komen, kan je op de bank ploffen met het leuke winterboek. Flair geeft van beide 10 exemplaren weg.

Met 148 pagina’s aan leesplezier loodst Flair je het najaar door. Verwacht een hoop aangrijpende real life verhalen, een paar heerlijke winterse recepten, adviezen van een relatiedeskundige, de nodige (voorlees)tips én originele kerstknutsels voor een creatieve weekenddag. Natuurlijk vertellen we je ook wat dé musthaves zijn op modegebied: van de warmste maar ook hippe winterschoenen tot de wolligste mutsen om de kou zo stijlvol mogelijk te trotseren.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op deze te gekke prijs? Vul dan snel het winformulier hieronder in.