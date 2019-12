Flair’s Adventskalender #20: Win 2x elektrische dekens van Inventum

Het sneeuwt misschien niet elke winter, maar koud is het wel in ons kikkerlandje deze maanden. Dus verdienen we na al die vrieskou best een warme avond. Last van koude voeten in bed? Een elektrische deken is je redding. En gelukkig voor jou kan jij er een winnen bij Flair!

Elektrische dekens van Inventum

Nooit meer last van koude nachten met deze elektrische deken van Inventum (met extra warme voetenzone!). Gun jezelf en je lief een goede nachtrust en maak de slaapkamer helemaal winterproof met een heerlijke tweepersoons elektrische deken. Je voelt je niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger met een goede nachtrust. En daarnaast is het gewoon heerlijk aangenaam instappen ‘s avonds! Voor iedere koukleum is een elektrische deken van Inventum de musthave.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren!

Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie.

De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op deze lekkere warme dekens t.w.v. € 89,99? Vul dan snel het winformulier hieronder in.