Flair’s Adventskalender #21: win overnachting en ontbijt voor 2 bij Mooirivier

Ben je dol op de stad maar gaat er wat jou betreft ook niets boven een prachtige wandeling door de bosrijke natuur? Ontsnap aan de drukte en laad jezelf weer op bij Mooirivier. Flair geeft een overnachting met ontbijt voor twee weg, om samen met je geliefde, beste vriendin of moeder even helemaal tot rust te komen.

Voor wie wil ontsnappen aan de stad is Mooirivier de place to go. Hotel Mooirivier bevindt zich in een prachtige omgeving waarbij je de natuur weer net een beetje extra leert waarderen. Wakker worden bij Mooirivier doe je met een uitgebreid ontbijt en een heerlijke wandeling in de frisse lucht. Wil je meer doen? Spring erna op de fiets om de omgeving tussen Dalfsen en Zwolle te verkennen. Van shoppen tot aan musea: dit stukje stil Nederland heeft het.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op de city escape met overnachting en ontbijt? Vul dan snel het winformulier hieronder in.

