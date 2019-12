Flair’s Adventskalender #24: win overnachting én ontbijt bij BUNK Utrecht

Als je op zoek bent naar een bijzondere slaapplek in eigen land, hoef je in elk geval niet verder te zoeken. Bij BUNK in Utrecht kun je namelijk verblijven in een monumentale kerk, en da’s minstens zo magisch als het klinkt. En supertof: Flair geeft een overnachting inclusief ontbijt voor twee personen weg!

Eerder dit jaar is de monumentale Westerkerk in de Domstad omgetoverd tot de eerste locatie van BUNK, een ontmoetingsplek voor toeristen én de inwoners van Utrecht. Je vindt er niet alleen een café, restaurant en een bar met zelfgebrouwen bier, maar je kunt er óók nog eens slapen. Het fijne is dat het op een steenworp afstand van het Centraal Station ligt en je dus ook binnen no time in het centrum bent. Ook leuk: je kunt regelmatig bij het hotel terecht voor optredens en exposities van up-and-coming lokaal talent, en dat kost je hélemaal niets.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

